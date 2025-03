Ilgiorno.it - Suicidio assistito. Fontana chiama le Regioni

L’aveva detto martedì, il governatore Attilio, nella sua informativa al Consiglio regionale sul primoin Lombardia, mentre difendeva l’operato dell’Asst Fatebenefratelli-Sacco e dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso per rispettare il diritto garantito dalle sentenze della Corte Costituzionale, davanti agli alleati di FdI che pretendono che "Regione si fermi".aveva detto d’essersi rivolto "in questo quadro normativo lacunoso alla Conferenza delleaffinché si trovi una posizione comune sulle modalità attuative delle sentenze", "per evitare una non uniformità sul territorio nazionale", "in attesa che venga approvata" una legge dal Parlamento, "a tutela e rispetto dell’umanità e del dolore delle persone". Non erano solo parole: "Ho già mandato una lettera" alla Conferenza Stato-"e ho parlato con il coordinatore Fedriga - ha confermato ieri, a margine di una conferenza stampa –.