Formiche.net - Sugli F35 la politica colga la portata della sfida. Parla Pinotti

Il voto delmento europeo è “un primo passo” per la costruzioneDifesa europea ma è sicuramente una “reazione importante da parte dell’Europa” in un tornantestoria che si sta rivelando sempre più complesso. A stretto giro di posta, ilmento italiano sarà chiamato a esprimersi sull’acquisto di altri caccia F35. E l’auspicio è che “lasappia cogliere, anche su questo dossier, la”. L’analisi sulle colonne di Formiche.net, ègià ministraDifesa, Roberta.Da Strasburgo arriva di fatto il disco verde al piano ReArm Europe presentato da Ursula von der Leyen. Che tipo di segnale arriva dall’Unione?È una reazione importante perché dà per la prima volta concretezza con risorse rilevanti a un disegno didi difesa comune sul piano europeo.