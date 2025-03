Justcalcio.com - Suggerimenti FPL per GW 29: dovresti dare alla tua difesa un sapore di Londra?

Leggi su Justcalcio.com

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web:La stagione della Premier League sta entrando nella sua fine commerciale e lo stesso vale per l’edizione 2024/25 di Fantasy Premier League.Con la finale della Coppa Carabao di domenica, il che significa che quattro squadre non sono in Premier League a Gamweek 29 – Liverpool, Newcastle, Aston Villa e Crystal Palace – quasi sicuramente avrai modifiche da apportaretua squadra FPL.Ecco alcunisu cosa fare sul retro .Il duo di Liverpool Trent Alexander-Arnold e Virgil Van Dijk non saranno disponibili per i manager FPL per Gameweek 29 (Credito immagine: Alamy)Due dei difensori più selezionati in Fantasy Premier League questo mandato sono giocatori di Liverpool: Trent Alexander-Arnold e Virgil Van Dijk, di proprietà del 31,7% e del 21,5% dei manager rispettivamente.