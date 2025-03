Sport.periodicodaily.com - Sudtirol-Carrarese: le probabili formazioni

Gara valida per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. C’è in palio la salvezza che soprattutto per gli altoatesini sarebbe un successo straordinario dopo una miracolosa rimonta.si giocherà domenica 16 marzo 2025 alle ore 16 presso lo stadio Druso.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREGli altoatesini sono reduci dalla cinquina rifilata al Cittadella che li ha lanciati verso una salvezza che sembrava utopistica. La squadra di Castori, che non perde da quattro partite, ha scalato la classifica piazzandosi all’undicesimo posto con 33 punti e tre lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione e addirittura a sei dalla zona playoff.Dopo tre risultati utili consecutivi i toscani hanno perso lo scontro diretto casalingo contro il Frosinone lasciando punti pesanti in ottica di una salvezza che sembrava cosa fatta, e invece è ancora tutta da conquistare, visto il margine di appena due lunghezze di vantaggio sulla zona play-out.