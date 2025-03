It.insideover.com - Sudan: dopo omicidi, torture, fosse comuni, RSF formano un governo

Leggi su It.insideover.com

Questo articolo è reso liberamente disponibile ai lettori dall’ultimo numero di “InsideOsint”, la newsletter di InsideOver che al giornalismo tradizionale affianca la lente dell’open source intelligence. InsideOsint è pensata come uno strumento per convalidare, oltre ogni ragionevole dubbio, un’informazione o uno scenario.Il 15 dicembre 2024, inil bilancio delle vittime di un attacco con droni condotto dalle Rapid Support Forces (RSF) su un mercato nel quartiere Awlad Al-Reef di El Fasher ha raggiunto oltre 38 morti. Tutti civili. Questo attacco è solo uno della serie diche le Forze di Supporto Rapido hanno provocato in. Tutto questo avviene mentre le RSF vogliono costruire unparallelo con diversi alleati regionali.Questi eventi si inseriscono in un conflitto che ha avuto inizio a metà aprile 2023, contrapponendo le RSF (Rapid Support Force) alleese Armed Forces (SAF) e che ha causato oltre 62.