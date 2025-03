Liberoquotidiano.it - "Su Andrea Sempio non c'è solo il Dna": le clamorose parole del giudice, ecco cosa filtra dalla procura

La riapertura delle indagini nei confronti di, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, è motivatoper le indagini preliminari Daniela Garlaschelli alla luce "degli elementi nuovi e, in particolare, della utilizzabilità del profilo genetico estratto dal materiale biologico rinvenuto sotto le unghie della vittima e alla sua compatibilità con il profilo genetico riconducibile all'indagato", amico del fratello della vittima. È quanto si legge nel provvedimento con cui la gip aveva ordinato il prelievo del Dna a(fatto ieri dai carabinieri a Milano). Il sì alla riapertura arriva dopo due bocciature da altrettanti giudici per le indagini preliminari e dopo una precedente archiviazione nei confronti dello stesso. Intanto i carabinieri di Milano, che stanno svolgendo le indagini sunell'ambito dell'inchiesta delladi Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi, hanno acquisito stamattina inGenerale a Milano il fascicolo con gli atti del procedimento ad Alberto Stasi.