Lanazione.it - Studenti con il pollice verde. Parte la riqualificazione del Giardino Novelli

PISTOIAProsegue a ritmo spedito l’accordo di collaborazione fra il Comune di Pistoia, nella fattispecie il settore delpubblico, e l’istituto professionale "De Franceschi-Pacinotti" per migliorare l’areadel "della Convivenza", conosciuto come" lungo corso Gramsci accanto alla sede del liceo "Forteguerri". L’istituto fornirà le piante e il materiale necessario per la creazione dell’impianto di irrigazione, mentre il Comune garantirà il supporto tecnico e operativo nelle varie fasi del progetto. L’iniziativa si inserisce in un quadro di collaborazione, con un programma che comprende lezioni frontali, rilievi tecnici dell’area, scelta delle essenze botaniche più adatte, messa a dimora delle piante e realizzazione del sistema di irrigazione. Nei giorni scorsi si sono tenuti alcuni incontri tra glie i tecnici delpubblico Nicola Stefanelli, Katiuscia Caniglia e Alessandro Tasticci, con l’obiettivo di iniziare a lavorare sul progetto di