Ilgiorno.it - Studente pugliese pestato in Stazione Centrale: due condanne

Milano, 14 marzo 2025 – Altre dueper l’aggressione alloche, lo scorso settembre, arrivato a Milano dalla Puglia per sostenere il test d’ingresso al Politecnico, è stato picchiato e rapinato in. Agli imputati sono state inflitte pene di 8 e 6 anni, nel processo con il rito abbreviato condizionato, mentre un terzo complice era stato condannato lo scorso dicembre a 7 anni di reclusione su decisione del gup Alberto Carboni. Le motivazioni della sentenza emessa dal collegio della settima sezione penale del Tribunale, presieduto dalla giudice Paola Maria Braggion, sono attese entro 90 giorni. La Procura aveva chiestorispettivamente a 8 anni e 4 mesi e 5 anni, mentre i difensori Tiziana Bacicca e Massimiliano Leonetti proponevano per entrambi l’assoluzione per non aver commesso il fatto.