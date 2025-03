Ilgiorno.it - Studente di 17 anni manca da casa da tre giorni, ore di angoscia a Bollate. L’appello dello zio: “Torna, tutto si risolve”

Garbagnate Milanese (Milano) – Appelli diffusi sui social che in poche ore sono diventati virali. La partecipazione alla trasmissione Chi l'ha visto? in onda su RaiTre. Ricerche in corso, ansia e apprensione che crescono con il trascorrere delle ore, per la scomparsa di Nicola Yuri Bruzzano,di 17di. Martedì mattina un famigliare lo ha accompagnato a scuola, al liceo Russell di Garbagnate Milanese, dove frequenta il terzo anno del liceo scientifico. Lo ha lasciato nelle vicinanze della scuola dove solitamente il 17enne si ferma a chiacchierare con qualche compagno di classe. Ma poi Nicola in classe non si è mai presentato. I famigliari hanno saputo della sua assenza solo nel pomeriggio, quando sono andati a prenderlo alla fine delle lezioni, ma lui non c'era. Prima hanno contattato la mamma di qualche compagno di classe, ma nessuno lo aveva visto.