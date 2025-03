Ilrestodelcarlino.it - Strumentazioni e fondi donati al reparto di Pediatria

Si è svolta neldidell’ospedale Bufalini , la cerimonia di consegna della donazione di nuovi strumenti medici e mille euro euro raccolti al torneo di burraco solidale svoltosi a Natale al Teatro Verdi e supportato da oltre quaranta imprese cesenati. "Il torneo di burraco di Natale – spiega l’organizzatrice Giulia Vitali – è nato dalla volontà di portare un sorriso, un piccolo sollievo ai piccoli pazienti ricoverati in. La somma raccolta è stata, in parte, destinata a sostenere il progetto di Pet Therapy che mira al benessere psicofisico dei bambini ospedalizzati attraverso l’incontro e la compagnia di cani addestrati che entrano ine giocano con i piccoli pazienti, e in parte destinata all’acquisto di, un saturimetro con sonda pediatrica e tre stadiometri pediatrici-neonatali, utili alnelle fasi di diagnosi e cura".