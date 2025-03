Thesocialpost.it - Striscia la Notizia, ipotesi chiusura dopo 36 anni: al suo posto un game show condotto da Amadeus

36, il futuro dilapotrebbe cambiare. Secondo quanto riportato dall’agenzia Adnkronos, Mediaset starebbe valutando l’di far riposare, almeno per una parte dell’anno, il tg satirico ideato da Antonio Ricci. Il programma, che ha segnato la storia dell’access prime time di Canale 5, ha registrato negli ultimiun calo di ascolti, spingendo l’azienda a una riflessione sui costi rispetto agli introiti pubblicitari.Leggi anche: Il deputato Soumahoro beccato con l’assicurazione auto scaduta da “la”Il calo di ascolti e la concorrenza di Affari TuoiDal 2020, il programma ha risentito della crisi della tv generalista e dell’ascesa delle piattaforme on demand. Quest’anno, il successo di Affari Tuoi,da Stefano De Martino su Rai1, ha ulteriormente ridotto lo share dila, sceso intorno al 14%.