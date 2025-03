Anteprima24.it - Striscia la Notizia: “Il campionato va male? Arriva il mago del calcio scovato da Luca Abete”

Tempo di lettura: < 1 minutoLa tua squadra dinon vince? Nessun problema, illaha presentato il “del”, un operatore dell’occulto che offrirebbe soluzioni al problema. Un’occasione ghiotta per squadre come la Mandamento Avella, che milita in terza categoria ed è ultima. L’inviato del tg satirico di Antonio Ricci è andato daltramite un gancio del team. Sarà stata sufficiente la polvere della fortuna per risolvere le crisi calcistiche? QUI IL SERVIZIO COMPLETOhttps://www.la.mediaset.it/video/il--va--il--del-/ L'articolola: “Ilvaildelda” proviene da Anteprima24.it.