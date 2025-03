Metropolitanmagazine.it - Striscia la Notizia chiuderà e arriva l’ipotesi dell’approdo a Mediaset di Amadeus: L’indiscrezione

potrebbe approdare a? L’azienda starebbe valutandodi testare dei game show al posto dilaIl longevo programma di Antonio Ricci potrebbe, quindi, fermarsi? Le indiscrezioni riportate da Adnkronos.chiude eSecondo alcune indiscrezioni riportate da Adnkronos,starebbe vagliandodi testare un game show al posto dila. Come riporta Adnkronos, infatti:”Laè di quelle epocali:, a quanto apprende l’Adnkronos, potrebbe decidere, in un futuro molto prossimo, di far riposare ‘la’ almeno per una parte della stagione. Il tg satirico che caratterizza l’access prime time di Canale 5 da 36 anni (ma nacque un anno prima, nel 1988 su Italia 1) è un po’ in sofferenza rispetto ai fasti di qualche anno fa, quando dava filo da torcere, spesso battendola, alla concorrenza di Rai1”.