Dilei.it - “Striscia la notizia chiude, al suo posto un game show” (e c’è anche Amadeus) : l’indiscrezione

Leggi su Dilei.it

Tanto clamoroso da sembrare una bufala, ma pare sia tutto vero: Mediaset –se ancora non si sa esattamente quando questo accadrà – avrebbe deciso direla, almeno per un po’. Si consiglia di proseguire nella lettura per i dettagli salienti.Mediasetla”, al suounIl celeberrimo Tg satirico firmato Mediaset che da ben trentasei anni va in onda ogni sera su Canale 5 – seppur nato un anno prima, nel 1988, su Italia 1 – starebbe affrontando un periodo di crisi, almeno rispetto al passato.A partire dal 2020, infatti, gli ascolti dilasembrano essersi ridotti e attualmente il programma di Antonio Ricci si aggirerebbe attorno al 14% di share, bersagliato da un lato dal notevole successo di Stefano De Martino al timone di Affari Tuoi, su Rai1, e dall’altro dalla più generale crisi della tv generalista, causa l’avvento delle molteplici piattaforme streaming e on demand.