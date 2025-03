Ravennatoday.it - Strade dissestate, partono lavori per un milione di euro: "Possibili disagi al trasporto pubblico"

Partiranno lunedì 17 marzo idi riasfaltatura su alcunedell'area portuale. Il principale intervento interesserà via Classicana lungo le corsie di uscita dal porto, in particolare nel tratto compreso tra via Piomboni e l’inizio della rampa in prossimità del ponte su via Darsena San.