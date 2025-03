Ilgiorno.it - Strade della città, 400mila euro di lavori

Quattrocentomilanel triennio per rifaree marciapiedi, obiettivo sicurezza, maggiore appeal estetico, accessibilità e fruibilità: al via la tranche del 2025. Con la posasegnaletica orizzontale in via Cantoni si sono conclusi nelle scorse settimane idi manutenzione straordinariae marciapiedi che erano previsti per il 2024. Si procede con un nuovo maxi giro di interventi, già approvato in giunta e che sarà realizzato fra l’estate e l’autunno. "Tutti - così una nota - mirano a garantire una migliore sicurezza a ogni utentestrada e a contrastare il deterioramento delle pavimentazioni stradali con l’impiego di materiali durevoli; ma anche a favorire l’accessibilità tramite l’inserimentosegnaletica tattilo-plantare prescritta nel Piano di eliminazione delle barriere architettoniche".