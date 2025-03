Cesenatoday.it - “Stop truffe agli anziani”, un incontro con i Carabinieri al centro sociale per prevenire i raggiri

Leggi su Cesenatoday.it

Lunedì 17 marzo alle ore 15 al“Cesenatico Insieme” di viale Torino è previsto l’”, un momento organizzato dalla Compagnia deidi Cesenatico in collaborazione con il Comune di Cesenatico per fornire consigli pratici per contrastare un.