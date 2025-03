Cultweb.it - Stephen Hawking spiegato facile: perché è stato così importante?

Leggi su Cultweb.it

, scomparso il 14 marzo del 2018, èuno degli scienziati più famosi del mondo, noto per le sue scoperte sulla fisica e l’universo. Nonostante la malattia degenerativa che lo ha colpito in giovane età e che lo ha costretto a vivere sulla sedia a rotelle e a comunicare attraverso un sintetizzatore vocale,ha trascorso gran parte della sua carriera cercando di unificare la relatività generale e la meccanica quantistica, per arrivare alla cosiddetta teoria del tutto. Ovvero, un’unica legge che spieghi tutti i fenomeni dell’universo.e le grandi sfide della Fisicaha lavorato principalmente su due grandi temi, i buchi neri e l’origine dell’universo, raggiungendo dei risultati fondamentali per quello che riguarda la Fisica teorica.I buchi neri e la radiazione diI buchi neri sono zone dello spazio dove la gravità èforte che nulla può sfuggire, nemmeno la luce.