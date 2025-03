Game-experience.it - Stellar Blade gira fino a 350 FPS nel nuovo trailer gameplay con NVIDIA DLSS 4

Leggi su Game-experience.it

si prepara a debuttare su PC a giugno 2025, abbandonando l’esclusività per PS5 e beneficiando di una resa grafica avanzata. Grazie al supporto della tecnologia4 di, il gioco potrà raggiungerea 350 FPS su hardware di fascia alta, come dimostra il, offrendo prestazioni incredibili e unultra-fluido. ShiftUp e Sony credono fortemente nel successo di questa versione, che potrebbe addirittura superare le vendite della controparte console.La conversione per PC diè stata sviluppata con una particolare attenzione all’ottimizzazione grafica e alla fluidità del. L’integrazione della4 diporta con sé funzionalità avanzate come il Multi Frame Generation, che permette di generare nuovi frame tra quelli renderizzati per ottenere performance eccezionali.