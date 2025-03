Tvzap.it - Stefano De Martino, l’indiscrezione sul presunto nuovo amore: lei è famosissima

Personaggi Tv. Negli ultimi giorni, il web è impazzito per unavvistamento diDee lache secondo molti sarebbe la sua nuova fiamma. I due sarebbero stati beccati insieme in uno studio dentistico a Napoli. Secondo una segnalazione,e la ragazza si comportavano come una coppia. Quanto c’è di vero in questo gossip? (Continua dopo le foto)Leggi anche: Addio a Pietro Genuardi, l’per la moglie Linda: di chi si trattaLeggi anche: “Grande Fratello”, Giglio incontra sua madre: cosa le ha chiesto di nascosto (VIDEO)Dee Angela Nasti stanno insieme?Tutto è iniziato da una segnalazione condivisa dal profilo Instagram di Very Inutil People, in cui si sosteneva che i due si comportassero come una coppia.Desarebbe stato avvistato in compagnia della nota influencer Angela Nasti.