Stefania eliminata dal GF, la frase di Lorenzo insospettisce il pubblico: "Lui lo sapeva già"

News Tv. "Grande Fratello", la profezia di Lorenzo su Stefania: cosa succede. Durante la puntata del reality trasmessa ieri sera, giovedì 13 marzo, Stefania Orlando è stata eliminata al televoto e ha dovuto lasciare la casa definitivamente. L'evento ha causato alcune tensioni tra i concorrenti, ma non solo. Nelle ultime ore, infatti, alcuni telespettatori hanno portato all'attenzione una frase pronunciata nei giorni scorsi da Lorenzo Spolverato, uno dei personaggi più incisivi di questa edizione del "Grande Fratello". Le sue parole, rivolte a Stefania durante una discussione, hanno insospettito il pubblico mettendo l'eliminazione della gieffina sotto una luce diversa e inaspettata. "Grande Fratello", tensioni dopo l'eliminazione di Stefania. Ieri sera durante l'ultima diretta del "Grande Fratello", il pubblico ha determinato una nuova eliminazione tra le gieffine finite in nomination.