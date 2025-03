Stavano insieme Stefano De Martino e la bellissima ex tronista di UeD fanno esplodere il gossip

Leggi su Caffeinamagazine.it

De, spunta ilclamoroso con la. Da qualche tempo del ballerino ex Amici oggi affermato conduttore si parla soprattutto per i successi professionali. Sia in tv con “Stasera tutto è possibile” e “Affari Tuoi”, ma anche al teatro il 35enne di Torre Annunziata le azzecca tutte.Per quanto riguarda, invece, la vita sentimentale, dopo la separazione da Belen Rodriguez ci sono state tante voci, ma niente di concreto. Al momentosembrerebbe single. Qualche giorno fa la colazioneall’influencer Gilda Ambrosio, che conosce dal 2018 almeno, ha riacceso il. Adesso, però, il nome accostato all’ex Amici è un altro.Leggi anche: “Lui si nasconde, lei vuole farsi vedere”.De, il nuovo: chi è leiDee Angela Nasti: perché si parla di loro due