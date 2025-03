Oasport.it - Startlist gigante Hafjell 2025: orari, programma, tv, streaming, pettorali degli italiani

Leggi su Oasport.it

Ultime ore di attesa in vista delmaschile di, valevole come prima delle due competizioni innella penultima tappa della Coppa del Mondo 2024-di sci alpino. Sulle nevi norvegesi va in scena l’ottava gara stagionale tra le porte larghe del circuito maggiore, che potrebbe rivelarsi anche decisiva per l’assegnazione della Sfera di Cristallo generale e della Coppa di specialità.Il fenomeno svizzero Marco Odermatt, leader in entrambe le graduatorie in questione, ha infatti la possibilità di chiudere aritmeticamente i conti potendo contare su un margine di 570 punti nella generale e di 41 punti insul beniamino locale Henrik Kristoffersen. L’Italia si affida a Luca De Aliprandini per avvicinare la zona podio, mentre Alex Vinatzer e Filippo Della Vite vanno a caccia di punti fondamentali per accedere alle Finali di Sun Valley.