Game-experience.it - Starfield è in arrivo a breve su PS5? Lo suggerisce un indizio in una mod

Leggi su Game-experience.it

Un dettaglio sfuggito nel portale delle Creazioni diha scatenato nuove speculazioni sull’del gioco su PlayStation 5. Una mod in fase di sviluppo, Ship Decals, è stata infatti pertempo segnalata come compatibile non solo con PC e Xbox, ma anche con la console Sony. Anche se Bethesda ha rapidamente rimosso il riferimento, la community è convinta che l’annuncio della versionepossa essere vicino.L’elemento più curioso riguarda il modo in cui il logo PlayStation è apparso, visto che il simbolo riguardante l’ecosistema gaming di Sony non è mai stato utilizzato nella versione aggiornata del portale Creazioni di Bethesda, ma solo come riferimento testuale nel database, simile a quanto avvenuto in passato per le mod di Fallout 4 compatibili con PS4. Questo dettaglio ha portato di conseguenza numerosi utenti a pensare che si tratti di un’indicazione concreta circa un futuro rilascio per il gioco di ruolo di Bethesda su