Star Wars: Knights of the Old Republic Remake è ancora in sviluppo presso Saber

Nonostante il lungo silenzio e le preoccupazioni dei fan,of the OldinInteractive ha recentemente confermato che il progetto non è stato cancellato e che i lavori stanno proseguendo. Ildel celebre RPG ambientato nell’universo diè considerato uno dei titoli più attesi della casa di, ma al momento non ci sono nuove informazioni ufficiali su gameplay o data di uscita.L’annuncio di KOTORrisale al 2021, ma il progetto ha attraversato una fase ditravagliata, con pochi aggiornamenti concreti. Nel 2022 il gioco è entrato in piena produzione sottoInteractive, ma da allora non sono emerse nuove informazioni significative. Questo silenzio ha alimentato i timori di una possibile cancellazione, soprattutto dopo l’annuncio di altri titoli inlo studio.