Sport.quotidiano.net - Stanziati 250 mila euro. Nuove luci al "Benelli". La Vis giocherà a Pesaro

La Visallo stadioanche nel prossimo campionato. La notizia non era affatto scontata perché l’impianto di illuminazione attuale rischiava di non essere più adeguato agli standard televisivi e ai regolamenti. Una delle ragioni per cui nell’ambiente si temeva di dovere portare la Vis a giocare in un’altra città a prescindere dal campionato da disputare. Le parti si sono però incontrate, Vis e Comune, e ieri pomeriggio l’Amministrazione comunale ha annunciato l’accordo raggiunto: "Il Comune dicontinua a investire sullo sport, ed ora arriva l’ulteriore conferma dal sindaco Andrea Biancani e dall’assessora alle Manutenzioni,Della Dora che annunciano: lo stadioavrà un nuovo impianto di illuminazione a led che consentirà alla Visdi adeguarsi alle richieste del campionato, garantendo la copertura televisiva delle partite".