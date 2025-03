Ilrestodelcarlino.it - SSD tascabile Kingston da 2 TB in offerta su Amazon: è l'affare tech di oggi

Con una memoria SSD portatile è possibile avere tanto spazio di archiviazione aggiuntivo, utile sia per portare con sé i propri file che per effettuare un backup dei dati del PC. Con la nuovain corso in questo momento è possibile acquistare ilXS 1000 da 2 TB in forte sconto, andando così ad acquistare un prodotto di alta qualità a un prezzo davvero ottimo. La versione nera è disponibile al prezzo scontato di 115 euro mentre quella rossa, che aggiunge un tocco esclusivo per quanto riguarda l'estetica, è disponibile al prezzo scontato di 143 euro. Entrambe le varianti sono vendute e spedite direttamente da. Si tratta di un modello, che misura appena 7 x 3,3 centimetri, ma anche molto veloce (arriva a 1.050 MB/s). Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui sotto e poi selezionare la versione desiderata.