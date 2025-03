Ilveggente.it - Squalifica Sinner, tutto ribaltato: annuncio incredibile

Il mondo del tennis è senza parole dopo l’che ha rimescolato le carte e capovolto il verdetto: novità sul fronte del caso Clostebol.L’accordo raggiunto avrebbe dovuto sancire ufficialmente la fine di una storia andata avanti per quasi un anno. Ma così non è stato. Benché Jannikstia pagando, allo stato attuale, per via delle tracce di sostanza dopante rinvenute nel suo organismo durante la primavera scorsa, siamo ben lontani dal dire che la faccenda sia finalmente risolta.(AnsaFoto) – Ilveggente.itIl numero 1 del mondo è fermo ai box perché sta scontando unadi 3 mesi; eppure, intorno a lui, non si parla d’altro, ancora oggi, che di questo. Tra polemiche e critiche, sia al suo indirizzo che a quello della Wada, la vicenda che lo ha coinvolto continua a tenere banco senza se e senza ma.