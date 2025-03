Lanazione.it - Spostamento del mercato, rebus location. Petizione dei negozianti: “Costretta a chiudere”

Pisa, 14 marzo 2025 – Lodelstorico di via San Martino in piazza Toniolo? “Non s’ha da fare”. Sono già circa una ventina i commercianti di zona che si sono mobilitati e hanno firmato nelle ultime ore unada presentare all’amministrazione comunale. “Nel 2015 - ricordano alcuni commercianti -, durante i lavori straordinari lungo via San Martino, lotemporaneo delin piazza Toniolo fu una soluzione necessaria e contingente”. “Oggi, senza alcuna motivazione valida, non possiamo accettare che si ripeta un caos logistico simile, già osservato in zona, che causerebbe disagi tanto agli esercenti quanto ai residenti del quartiere. Lo ribadiamo, non siamo contrari al, che andrebbe ampliato e riorganizzato, ma ci opponiamo al suoin piazza Toniolo”, spiega Luca Sereni, titolare dell’omonimo salone affacciato sulla piazzetta diventata terreno di scontro.