Sport.quotidiano.net - Sport Village in festa. Che trionfo per Ferretti

Leggi su Sport.quotidiano.net

Per il terzo anno consecutivo il comitato provinciale della Federazione Italiana tennis e padel ha scelto lodi via Ponte Buggianese a Buggiano come teatro del Torneo Assoluto di Quarta Categoria, una delle manizioni tennistiche di punta in ambito provinciale per la categoria di riferimento, contenente i tornei singolare maschile e femminile e doppio maschile e femminile. L’edizione 2025 del torneo, svoltasi nei giorni scorsi, ha visto il raggiungimento della quota record di 155 iscritti, di cui 89 nel tabellone singolare maschile, l’unico vinto peraltro da un atleta di casa: Nicola, il portacolori di, ha trionfato superando di slancio un avversario dietro l’altro e battendo in finale in due set (7-5 6-2) il giovane Andrea Sali, talento della Tennistica Montalese, il quale può però consolarsi con la vittoria nel doppio maschile ottenuta insieme al compagno Niccolò Cavallaro grazie a un netto 6-4 6-1 ai danni del duo Cipriani-Pesi.