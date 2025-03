Oasport.it - Sport invernali oggi in tv: orari venerdì 14 marzo, programma, streaming

Leggi su Oasport.it

14, tengono banco glie su OAve ne daremo conto. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento inta, dotato della copertura televisiva e.Fari puntati sulla seconda gare di scena a La Thuile, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Federica Brignone e Sofia Ga sono le più attese per il secondo superG di scena sulle nevi valdostane. Si spera che il meteo sia amico da questo punto di vista e si riesca a competere, con le due azzurre desiderose di replicare il podio di ieri e fare, singolarmente, ancora meglio.Da seguire poi con particolare attenzione i Mondiali di speed skating e di short track previsti ad Hamar (Norvegia) e a Pechino (Cina), con l’Italia che avrà non poche ambizioni, considerati i risultati ottenuti in Coppa del Mondo e nel World Tour.