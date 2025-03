Oasport.it - Sport in tv oggi (venerdì 14 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi su Oasport.it

14, una nuova giornata ditutta da vivere in compagnia di OA. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento inta, dotato della copertura televisiva e.Fari puntati sugliinvernali, con in particolare la disputata del secondo superG a La Thuile, con Federica Brignone e Sofia Ga a caccia del podio nuovamente. In primo piano anche i Mondiali di short track a Pechino e la rassegna iridata sulle singole distanze di speed skating ad Hamar (Norvegia).Allargando gli orizzonti, tanti ciclismo con la Tirreno-Adriatico che prosegue al pari della Parigi-Nizza, mentre prende il via la stagione di F1 in Australia, con la prima giornata di prove libere sul circuito dell’Albert Park e la Ferrari in cerca della miglior messa a punto.