Oasport.it - Sport in tv oggi (venerdì 14 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Leggi su Oasport.it

14, una nuova giornata ditutta da vivere in compagnia di OAè nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento inta, dotato della copertura televisiva e.Fari puntati sugliinvernali, con in particolare la disputata del secondo superG a La Thuile, con Federica Brignone e Sofia Ga a caccia del podio nuovamente. In primo piano anche i Mondiali di short track a Pechino e la rassegna iridata sulle singole distanze di speed skating ad Hamar (Norvegia).Allargando gli orizzonti, tanti ciclismo con la Tirreno-Adriatico che prosegue al pari della Parigi-Nizza, mentre prende il via la stagione di F1 in Australia, con la prima giornata di prove libere sul circuito dell’Albert Park e la Ferrari in cerca della miglior messa a punto.