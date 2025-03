Game-experience.it - Split Fiction, la recensione della rivoluzione Coop

Nel panorama dei videogiochierativi, pochissimi studi hanno dato prova di talento e visione quanto Hazelight Studios. Capitanato dall’istrionico Josef Fares, il team ha ridefinito il concetto stesso di gioco a due, prima con A Way Out e poi con il pluripremiato (e bellissimo) It Takes Two. Ma se quel viaggio raccontava la fragilità di un rapporto in crisi,compie un enorme passo in avanti: un esperimento metanarrativo che fonde fantascienza e fantasy, immergendo i giocatori in un’odissea senza precedenti.La premessa è tanto bizzarra quanto brillante: due scrittrici, Zoe Foster e Mio Hudson, si ritrovano intrappolate nei loro stessi mondi immaginari. Il risultato? Un’esplosione di creatività, un viaggio tra dimensioni che si piegano e si trasformano al ritmo delle idee delle stesse protagonista.