Quotidiano.net - Spilamberto e la Via Romea. Nonantolana

Leggi su Quotidiano.net

di Riccardo JannelloUn fine settimana intenso a(Modena) con le iniziative di ’Sulla strada del Giubileo’ organizzate dal Comune con la collaborazione di Via. Domani e domenica incontri, concerti, trekking e visite guidate saranno un’occasione culturale e di incontro per raccontare come la storia di una comunità come quella spilambertese possa inserirsi in modo profondo in una vicenda ben più grande che dimostra come ogni tessera di un piccolo mosaico compone una grande civiltà. La due giorni fa parte delle celebrazioni per l’Anno Santo, soprattutto vuole fare conoscere i percorsi che i pellegrini hanno compiuto nei secoli in questo territorio per raggiungere Roma, specificatamente la via Francigena e lache, guarda caso, attraversava la provincia di Modena e in particolare, che ospitava i viandanti nel suo xenodochio.