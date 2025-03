Movieplayer.it - Spider-Man 4: Sadie Sink sarà la nuova Mary Jane? "Tom Holland non farebbe mai questo a Zendaya"

Leggi su Movieplayer.it

Secondo alcune voci, la star di Stranger Things appena entrata nel cast del cinecomic potrebbe essere unaversione della classica MJè entrata a far parte del Marvel Cinematic Universe, in quanto apparirà in-Man 4, e sul web si sono già scatenate le reazioni più appassionate su chi potrebbe interpretare. Si conoscono ancora pochi dettagli sull'imminente quarto film del franchise di-Man con Tom, oltre alla conferma che uscirà nel 2026, chetornerà e che Destin Daniel Cretton di Shang-Chiil regista., giovane star di Stranger Things, è il primo nuovo nome ad aggiungersi al cast del film, ma la Marvel non ha rivelato chi interpreterà. Come al solito, i fan su internet hanno .