Spia o rifugiato? Il caso "Konstantin K." scuote il Bundestag

Il quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung ha rivelato lo scorso 12 marzo che un cittadino di nazionalità russa con presunti legami con l’Fsb, il servizio di sicurezza interna di Mosca, avrebbe lavorato nell’ufficio parlamentare del deputato tedesco Christian Hirte dal marzo 2023 fino alla fine del 2024. L’uomo, a cui inizialmente ci si riferiva come “K.”, è stato successivamente identificato comeKhrapov. Secondo il quotidiano tedesco, Khrapov sarebbe stato da tempo sospettato di collaborare con i servizi segreti russi, e un’agenzia di sicurezza tedesca avrebbe confermato tali legami. Khrapov ha però respinto le accuse, definendo l’articolo della Faz un prodotto di lotte politiche interne al. In un canale Telegram appositamente creato per rispondere alle accuse, Khrapov ha sostenuto che il giornale non abbia presentato prove concrete a supporto delle affermazioni.