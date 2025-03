Oasport.it - Speed skating, l’Italia abdica ai Mondiali, ma è ottimo argento nel team-pursuit

Arriva la prima medaglia perad Hamar, in Norvegia, sede dei2025 di: nellamaschile il titolo iridato va agli Stati Uniti, ma il terzetto azzurro centra l’, precedendo i Paesi Bassi, che salgono sul gradino più basso del podio.Non riescono a difendere il titolo iridato Davide Ghiotto, Michele Malfatti ed Andrea Giovannini, che cedono nello scontro diretto agli Stati Uniti (Dawson/Lehman/Cepuran), i quali si mettono al collo la medaglia d’oro con il crono di 3:39.24, mentre gli azzurri terminano alla piazza d’onore in 3:41.17, a 1.93 dai nordamericani.Conquistano invece la medaglia di bronzo i Paesi Bassi (Huizinga/Snellink/Bosker), terzi in 3:41.91, a 2.67 dall’oro ed a 0.74 dal, con gli azzurri che scavalcano i neerlandesi negli ultimi due giri.