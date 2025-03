Ilfattoquotidiano.it - Specchi della collezione Torlonia in un presunto museo clandestino a Ostia: la clip di anticipazione della nuova puntata di FarWest

Ogni anno 270 milioni di euro in reperti archeologici vengono trafficati dall’Italia nelle case di privati ma anche nei principali musei del mondo., programma di Salvo Sottile in onda venerdì 14 marzo, alle 21.25 su Rai 3, segue la vicenda di dueetruschi di inestimabile valore che sono stati sequestrati a, in un garage del porto turistico che nascondeva un vero e proprioillegale, e che oggi sono conservati sotto sequestro presso ildi Colleferro. Il 23 febbraio l’ex direttore di Villa Giulia ed etruscologo all’Orientale di Napoli Valentino Nizzo, in una conferenza stampa, ha certificato che i due reperti provengono dagli scavi effettuati a fine ‘800 nei territorifamiglia, proprietaria di una delle collezioni di antichità più importanti d’Italia.