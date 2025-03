Spazio mistero al centro della galassia | forse è una nuova materia oscura

Leggi su Ildenaro.it

Un misterioso fenomeno alnostrapotrebbe essere il risultato di un diverso tipo di. La, la misteriosa forma diinosservata che potrebbe costituire l’85%massa dell’universo conosciuto, e’ una delle piu’ grandi cacce all’uomoscienza. In questo studio, il primo nel suo genere, gli scienziati hanno compiuto un passo avanti verso la comprensione dell’elusivamisteriosa. Credono che un candidato rivisitato per lapotrebbe essere dietro le reazioni chimiche inspiegabili che hanno luogo nella Via Lattea. La ricerca e’ pubblicata su Physical Review Letters. Shyam Balaji, ricercatore post-dottorato presso il King’s College di Londra e uno degli autori principali dello studio, spiega: “Alnostraci sono enormi nubi di idrogeno caricato positivamente, unper gli scienziati da decenni perche’ normalmente il gas e’ neutro.