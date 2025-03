Ilrestodelcarlino.it - Spaccio di droga: arrestato a Calderara ma è già libero

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 14 marzo 2025 – Continua l’impegno dei carabinieri contro la diffusione di sostanze stupefacenti. I militari della stazione didi Reno, nell’ambito di un mirato servizio per la prevenzione e repressione dei reati connessi alloe la consumazione di sostanze stupefacenti, hanno infattiun 36enne accusato di detenzione ai fini didi sostanze stupefacenti. L’uomo, sospettato di essere dedito al traffico di sostanze stupefacenti e di detenere all’interno della propria abitazione un ingente quantitativo di, pronta per essere venduta, è stato messo sotto la lente dai carabinieri di via Roma che hanno bussato alla sua porta per eseguire un decreto di perquisizione delegata dalla Procura. Dopo averlo informato del motivo della loro “visita”, i militari hanno proceduto alla perquisizione effettuata anche con l’ausilio di un’unità cinofila della Guardia di Finanza.