Ilrestodelcarlino.it - Spaccia vicino a scuola: tenta la fuga e ferisce agente della Locale a Ferrara: arrestato

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 14 marzo 2025 - Da alcune settimane il personale del corpo di PoliziaTerre Estensi stava monitorando le attività di un 25enne nigeriano. Questo regolare sul territorio nazionale, il quale in 5 occasioni era riuscito a eludere i controlli dopo episodi di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella giornata del 12 marzo, gli agenti sono riusciti ad arrestarlo in flagranza di reato in via Balboni, per i reati di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, spaccio, aggravato dall'essere stato commesso in prossimità di istituti scolastici, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Iltivo die il ferimento di unLa dinamica dei fatti, come ricostruita dagli inquirenti, è la seguente. Erano da poco passate le 18 del 12 marzo scorso quando il 25enne è stato visto uscire di casa e dirigersi con la propria bicicletta in via Pastro,alla'U.