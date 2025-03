Sololaroma.it - Southampton-Wolverhampton, il pronostico: Pereira per la salvezza, sì alla combo

Archiviate le coppe europee, che hanno delineato i quarti di finale delle varie competizioni, tempo di campionati nazionali, con la Premier League giunta29ª giornata proprio come la Serie A. Attenzione focalizzata sul derby di Londra tra Arsenal e Chelsea, ma in zona retrocessione, in programma sabato 15 marzo alle 16:00 al St. Mary’s, può rappresentare uno snodo cruciale per la lotta.Quasi incommentabile la stagione fin qui condotta dai Saints, vicini ad ottenere un record negativo decisamente pesante. 9 punti conquistati in 28 giornate di Premier League, peggior attacco con 20 gol, peggior difesa con 68 ed un totale abbandono ad una retrocessione ormai certa. L’arrivo di Juric, se possibile, ha peggiorato le cose, con il tecnico croato che ha ottenuto 10 sconfitte su 11 gare di campionato disputate e l’eliminazione in FA Cup per mano del Burnley (3° in Championship).