Sos capelli | quali sono le spazzole per capelli ricci più virali tra i social e su quali investire

Tutte le persone ricce all’ascolto conoscono bene l’importanza della spazzola, che sia nel districare i, che nel fare styling. A seconda della tipologia del capello infatti, sarà necessario utilizzare uno strumento diverso, che sia per definire, districare o dare volume alla chioma. Maleperpiù, e in quale caso è giusto dare ragione alla community?per, le piùFacendo un rapido giro su Tik Tok nel #curltok, ma anche su Instagram, cidue o tre brand che compaiono sempre, ma attenzione alla tipologia del nostroo. Una spazzola che definisce in maniera precisa non avrà lo stesso effetto che avrebbe su un capello 3c o 4b, quando per esempio abbiamo invece imossi. Allo stesso tempo, una Denman con poche file non farà la stessa figura suiafro che farebbe, invece, su un capello 2c o 3a.