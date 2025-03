Cityrumors.it - Sorrisi Perfetti: L’Italia si rifà i denti tra impianti e sbiancamenti

Boom di: salute e estetica al centro, con i giovani sempre più orientati verso procedure di allineamento e sbiancamento.Un sorriso curato non è solo una questione estetica, ma un segnale di salute generale. La salute orale è direttamente collegata al benessere dell’intero organismo: problemi dentali trascurati possono portare a patologie cardiovascolari, diabete e infiammazioni croniche. In questo contesto, sempre più italiani stanno investendo in trattamenti dentali non solo per risolvere problemi funzionali, ma anche per migliorare l’aspetto del loro sorriso.C’è molta estetica nel sorriso Cityrumors.it foto AnsaSecondo una recente indagine dell’Osservatorio Key-Stone, negli ultimi anni si è registrato un boom didentali e trattamenti estetici, con un aumento della richiesta di, faccette dentali e allineatori invisibili.