Liberoquotidiano.it - "Sono qui perché obbligato. Chiedete pure, tanto non rispondo": Fernando Alonso sbrocca del tutto

Leggi su Liberoquotidiano.it

Il risultato visto nei test di Sakhir è emerso in pista a Melbourne. L'Aston Martin è uno dei team in difficoltà e lo ha dimostrato nelle prime due libere di stagione. Lance Stroll ha chiuso la FP2 al nono posto,13°, ma staccato di soli 51 millesimi dal tempo del giovane compagno di squadra. L'asturiano in conferenza stampa è il volto della rabbia: “Cosa posso dire – ha detto il 43enne – su quello che abbiamo imparato oggi in pista? Niente. E anche se avessi imparato qualcosa, non te lo direi”. E ancora: “Io vengo qui (a parlare nelle interviste, ndr) solmi obbligano a farlo – ha aggiunto, arrabbiato – ma davvero non c'è niente di cui parlare.appena sceso dalla macchina e questo è il primo di 24 venerdì tutti uguali tra loro. Dunque, potete chiedermi quello che volete, ma io non risponderò.