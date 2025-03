Ilfattoquotidiano.it - “Sono finito in ospedale dopo una crisi psicotica. Avevo avuto una relazione tossica. Ora cerco di rimettere assieme i pezzi”: Osvaldo Supino in cerca di riscatto

Si intitola “Fine, thanks“, il nuovo album di, che arriva a cinque anni di distanza dal suo ultimo progetto di inediti: “È un album che parla di perdite, elaborazione del lutto (non solo relazionale), di cambiamento e in qualche modo di rinascita”.“Tutto il disco nasce da una pesantedurante ela fine di una. – ha raccontatoa FqMagazine – A luglio 2023 miritrovato praticamente inuna. Da li un lungo e importante percorso riabilitativo. ecco perchè ho deciso di includere anche il brano ‘It takes a fool to remain sane’, che ho registrato proprio qualche giornol’uscita dall’”.Il cantante ricorda bene quei momenti difficili: “Proprio mentre ero ricoverato si era attivata una ‘catena mediatica’ e quando ho ripreso in mano il cellulare, alle dimissioni, ho trovato un sacco di roba online che parlava di ciò che mi era successo.