Liberoquotidiano.it - "Sono come le cavallette, Meloni primo dazio": Conte è fuori controllo, chi lo gela dopo gli insulti

Giuseppenon perde tempo e prova a vincere la gara di chi la spara più grossa sul premier Giorgia. "Qui è allarme rosso totale, non c'è più tempo. Oggi compie due anni il crollo dell'industria italiana: 24 mesi consecutivi di caduta libera della produzione industriale. Siamo tornati ai livelli del Covid - senza che ci sia un virus o una pandemia tra noi - vanificando la virtuosa ripresa che avevamo costruito", scrive il leader del M5s su Facebook. "Pensatesaremmo messi senza i 209 miliardi che noi abbiamo riportato dall'Europa. Stanno così uccidendo le nostre eccellenze, la nostra manifattura, che arriva in agonia di fronte al possibile tsunami dei dazi. Purtroppo ilce l'abbiamo in casa e si chiama Giorgia: con questa presidente che non doveva 'disturbare chi vuole fare siamo arrivati a 26 mesi su 27 di imprese col segno 'menò sulla produzione.