Metropolitanmagazine.it - Sono 113 le donne uccise nel 2024, 6587 i casi di stupro segnalati: il report del Servizio Analisi Criminale

Nelstate113. Idiinvece: l’incidenza di vittime di genere femminile è del 91%. Questii dati riportati nelrealizzato per la Giornata internazionale della donna. A dare le informazioni e raccogliere i dati è il, che analizza il periodo che va dal 2019 al. I dati riportano un leggero calo per quanto riguarda i femminicidi, (del 6%). Inoltre, si è registrata nell’ultimo anno una diminuzione di omicidi nel totale (341 nel 2023 e 321 nel). Gli stupri inveceaumentati del 6% solo nell’ultimo anno.I dati sue femminicidi delStando alnelaumentati non solo gli stupri, ma anche gli altri reati “sentinella”. Si tratta di quei delitti che “spesso già parte integrante della violenza di genere, poscostituire un campanello d’allarme del fenomeno”.