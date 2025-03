Sondriotoday.it - Sondrio: le "Donne per la pace" e le loro manifestazioni silenziose compiono un anno

Leggi su Sondriotoday.it

Domani, sabato 15 marzo le "per la" si ritroverper il 49esimo sabato in piazza Garibaldi per testimoniare ilno alla guerra. Dal 9 marzo 2024 questo gruppo cerca di dare voce, sul nostro territorio, al disperato bisogno di milioni di persone, travolte dalla guerra, di un.